Forza Nuova: mozione Pd in Consiglio Molise per scioglimento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 OTT - Presentata mozione in Consiglio Regionale in Molise per il "divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana". A portarla oggi in aula il capogruppo Pd Micaela Fanelli, la quale ha anche presentato alcune modifiche allo Statuto Regionale.

Si tratta di alcuni articoli che dovrebbero essere riformati, i primi tre, per i quali la richiesta è di inserire "dopo la parola italiana sono aggiunte le seguenti: "nata dalla Resistenza", o "dopo le parole "democrazia repubblicana" sono aggiunte le seguenti: "dell'antifascismo, della partecipazione, del pluralismo, Queste modifiche, spiega la Fanelli "sono doverose dopo i fatti di Roma, perchè l' antifascismo, infatti, è la radice culturale da cui sono nate la Repubblica Italiana e la sua Costituzione repubblicana, la quale rappresenta lo strumento democratico contro ogni forma di totalitarismo". (ANSA).