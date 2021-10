Sciopero generale,a Campobasso protesta davanti a Prefettura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 OTT - Si è tenuto questa mattina anche in Molise lo sciopero generale promosso dai sindacati di base. A Campobasso si è tenuta una manifestazione davanti alla Prefettura alla quale hanno partecipato poche decine di persone anche a causa della pioggia e del maltempo che hanno interessato la città nelle ultime ore. Insieme ai sindacati hanno manifestato anche i rappresentanti di diversi comitati locali.

Durante gli interventi è stata sottolineata la difficile situazione in particolare per alcune vertenze, quelle dei lavoratori di Molise Acque, dei Forestali e dei precari della sanità. I partecipanti hanno inoltre condannato l'attacco subito sabato dalla Cgil a Roma. (ANSA).