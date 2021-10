Maltempo, freddo in Molise. Stop traghetto Termoli-Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 11 OTT - Ondata di maltempo sulla costa molisana, con pioggia battente e temperature rigide. Sospesi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Isola di Capraia è rimasta in porto, rinforzando gli ormeggi, a causa del mare agitato.

Alberi caduti in varie zone a Termoli a causa del vento e delle abbondanti precipitazioni, alcune strade allagate. Dal muro di cinta del cimitero si sono staccati alcuni pezzi di marmo, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. (ANSA).