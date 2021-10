Covid: in Molise indice Rt risale a 0,91

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 OTT - In Molise secondo il secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità l'indice Rt della regione risale a 0,91 (era 0,44 venerdì scorso). L'incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti è invece a 10, tra le più basse d'Italia. Stabile la situazione dei ricoveri: il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è fermo al 3 per cento, quello in area medica all'1 per cento.

(ANSA).