Barcolana: anche barca molisana Genesis a Trieste

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 04 OTT - Il Molise sbarca alla 53esima edizione della "Barcolana" di Trieste, la regata tra le più importanti in Italia e in Europa. L'assessorato regionale al Turismo ha patrocinato la spedizione dell'equipaggio dell'associazione sportiva molisana "Gpga Invelaconoi - Scuola Federale Vela", la cui sede si trova nel porto Turistico "Marina Sveva" di Montenero di Bisaccia.

La partenza alla volta della città friulana è prevista per oggi, lunedì 4 ottobre, intorno alle 19, dal porticciolo montenerese.

L'imbarcazione partecipante è Bavaria 50, della scuola di vela d'altura, di nome "Genesis" con il nuovo "brand" turistico della Regione Molise, in bellavista sulla fiancata della barca, oltre ad altro materiale come bandiere della Regione Molise e brochure informative, e un rollup che sarà allestito nello spazio fiera della Barcolana.

A salutare la partenza del "team", comandato dallo skipper Rocco De Vito, l'assessore al Turismo della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, e gli altri componenti della giunta comunale. (ANSA).