Turismo: Barile, a Termoli estate con bilancio positivo

(ANSA) - TERMOLI, 21 SET - "Strutture ricettive e stabilimenti balneari pieni, ristoranti e gli altri luoghi di aggregazione anche. E' un bilancio assolutamente positivo quello dell'estate 2021". Così l'assessore comunale al Turismo, cultura e sport Michele Barile a conclusione del periodo caldo in città che ha richiamato turisti non solo italiani ma anche stranieri.

"E' stato registrato un significativo incremento delle presenze complessive di turisti, sia italiani che stranieri, rispetto alle stagioni estive 2019 e 2020 - prosegue Barile - come testimoniano i dati forniti dall'Aast. Significa che Termoli si attesta sempre più come una meta turistica di assoluto gradimento. Le iniziative intraprese nel corso di quest'anno hanno sicuramente fornito un notevole contributo allo sviluppo turistico registrato sul nostro territorio".

Per l'assessore al ramo, nonostante siano mancati i grandi eventi come le feste tradizionali a causa delle restrizioni dovute al Covid, la città adriatica ne ha risentito solo in parte mettendo in mostra tutte le sue bellezze e l'ospitalità dei suoi operatori. Il Giro d'Italia dello scorso mese di maggio, ad esempio, che ha visto Termoli tappa di arrivo, è stato una vetrina importante.

"La programmazione di eventi dell'Estate Termolese seppur orfana di eventi importanti come l'incendio del Castello, lo spettacolo di fuochi pirotecnici di San Basso, la Sagra del Pesce e il Festival del Folklore, è stato in grado di garantire un'offerta di eventi culturali e spettacoli di alto livello. Questo è stato possibile grazie all'impegno delle associazioni che hanno dato un contributo fondamentale alla composizione del programma estivo ed è a loro che vanno i miei più sinceri ringraziamenti.

I risultati ottenuti quest'anno ci gratificano e ci spronano ad andare avanti. C'è ancora tanto da fare, ma sicuramente si è imboccata la giusta strada". (ANSA).