Unimol, prorogati al 2/10 termini immatricolazioni-iscrizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 SET - L'Università del Molise ha prorogato al prossimo 2 ottobre e senza alcuna indennità di mora la scadenza per la immatricolazioni e iscrizioni all'anno accademico 2021-2022. Il provvedimento è stato adottato con decreto del Rettore, Luca Brunese, "anche in considerazione del graduale e progressivo avvio delle attività didattiche in presenza che vedrà, infatti, solo alcuni corsi di laurea iniziare e riprendere le lezioni" lunedì 20 settembre. (ANSA).