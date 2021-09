Scuola, Termoli, lavori a 'Difesa Grande', trasferiti alunni

(ANSA) - TERMOLI, 18 SET - Lavori di adeguamento sismico nell'Istituto comprensivo di Difesa Grande a Termoli e trasferimento degli alunni nella scuola di via Po. L'intervento, diviso in tre lotti, è stato al centro di un incontro in Comune a Termoli tra gli assessori comunali Vincenzo Ferrazzano e Silvana Ciciola con la dirigente scolastica Luana Occhionero e le famiglie degli allievi. Presenti anche alcuni rappresentanti dell'azienda di trasporti "Larivera", chiamata a organizzare un servizio navetta ad hoc di andata e ritorno per il trasferimento degli alunni. Alla richiesta di chiarimenti delle famiglie, il vice sindaco Ferrazzano ha illustrato il quadro dei lavori, sottolineando la soluzione di alcuni disservizi riscontrati il primo giorno di scuola.

A breve dovrebbe essere completato il primo lotto, il secondo invece è previsto per la fine del 2021, mentre a primavera 2022 la consegna della scuola con il rientro degli alunni.

"All'origine dei lavori nell'Istituto comprensivo di Difesa Grande - spiega Ferrazzano - i finanziamenti ottenuti di 1 milione e 300 mila euro per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza del plesso scolastico. I lavori vengono eseguiti per lotti, per cui questa situazione ha determinato il trasferimento degli allievi nel plesso di Via Po. Edificio, quest'ultimo, sul quale sono stati eseguiti altri interventi affinchè le aule fossero idonee ad ospitare gli alunni di Difesa Grande".

Il Comune di Termoli consegnerà alle famiglie dei tesserini per permettere ai ragazzini di raggiungere la scuola di via Po gratuitamente anche se non sarà possibile utilizzare una navetta ad uso esclusivo. "L'amministrazione comunale sta effettuando controlli anche sugli altri edifici scolastici e, a conclusione dei lavori a Difesa Grande, inizieranno gli interventi di messa in sicurezza nelle scuole di Via Po, Via Maratona e Via Tremiti - ha concluso il vice sindaco - Avremo anche un finanziamento di 2 milioni e 100 euro per l'adeguamento sismico della scuola Principe di Piemonte". (ANSA).