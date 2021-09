Unimol: il 20 settembre parte il nuovo Anno Accademico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - Al via lunedì 20 settembre, con l'attività didattica in presenza e sicurezza, l'Anno Accademico 2021-2022 dell'Università del Molise. "Un inizio graduale e progressivo - spiegano dall'Unimol - che consentirà di verificare e testare il sistema, la risposta e la presenza degli studenti nelle aule e nelle strutture universitarie, in modo da essere pronti, dopo questi giorni di 'sperimentazione', già dagli inizi di ottobre, quando tutti i corsi saranno a pieno regime". La scelta assunta dagli Organi di Governo dell'Ateneo si inserisce in quello che è attualmente il quadro normativo di riferimento: il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111, contenente le 'Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti', e il successivo Decreto-Legge 10 settembre 2021, n.122, riguardante le nuove disposizioni per l'accesso alle sedi e strutture universitarie. (ANSA).