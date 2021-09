In Molise 'Notte dei vaccini', somministrazioni fino alle 4

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - Si terrà domani, sabato 18 settembre, a partire dalle 21 e fino alle 4, "La notte dei Vaccini" evento open per la somministrazione di 1.000 dosi Pfizer ai cittadini dai 18 anni in su che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione. L'evento è in programma a Campobasso al palazzo ex Gil. Occorrerà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

L'iniziativa è organizzata dalla Regione Molise e dall'Asrem in collaborazione con Fondazione Molise Cultura, il Comune di Petrella Tifernina e il Comune e la Pro Loco di Monacilioni che hanno scelto di dare supporto all'open day notturno. "A loro va il nostro ringraziamento per la grande collaborazione - commenta il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano -. Invito ancora una volta i cittadini che non hanno aderito alla campagna vaccinale a recarsi all'open night. È fondamentale vaccinarsi: si tratta dell'arma migliore per arginare la pandemia e cercare di prepararsi all'autunno con maggiore sicurezza". (ANSA).