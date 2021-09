Scuola: tamponi gratuiti a Termoli e Larino per primo giorno

(ANSA) - Seicento tamponi anti-covid somministrati a scuola a Larino e 339 a Termoli, tutti risultati negativi. In vista dell'inizio dell'anno scolastico, nella città adriatica e nel centro frentano sono stati effettuati una serie di screening gratuiti.

L'Amministrazione comunale frentana ha fatto propria la proposta del dirigente scolastico Antonio Vesce disponendo i test rapidi a tutti gli studenti che frequentano le scuole cittadine dai 12 ai 18 anni di età.

"Grazie alla rinnovata disponibilità dei medici di medicina generale Bruno Petrecca e Giovina Vincelli - ha dichiarato il primo cittadino Puchetti - i ragazzi, nel rispetto della normativa anti-covid, si sono recati nell'Istituto Tecnico Agrario e per Geometri per sottoporsi al test.

Con questa ulteriore iniziativa, dopo quelle realizzate nel corso dei mesi scorsi, si è potuto realizzare uno screening quasi generale della popolazione larinese. Ribadisco l'impegno dell'amministrazione a che il nuovo anno scolastico possa iniziare in sicurezza per tutti" Stessa situazione a Termoli. Obiettivo unico:"ripartire in sicurezza".

Ed oggi, in occasione della prima campanella, i giovanissimi sono rientrati in aula con una maggiore tranquillità grazie anche ai risultati ottenuti nella giornata di ieri. (ANSA).