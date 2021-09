Scuola: Fratoianni,distanziamento si fa senza classi pollaio

(ANSA) - ISERNIA, 15 SET - Oggi è partito il nuovo anno scolastico in Molise e in molte altre regioni, Nicola Fratoianni in merito alla scuola ha detto: "Servono interventi più decisi e più rapidi, green pass e vaccino, che sono fondamentali, non possono diventare lo schermo dietro cui ripararsi per non mettere in campo strumenti che sono necessari per combattere la pandemia I trasporti sono un grande problema, come lo è il numero di alunni per classe. Sarebbe stato necessario un intervento, che non c'è stato, per una riduzione significativa di studenti nelle aule perché questo consentirebbe anche un distanziamento maggiore". (ANSA).