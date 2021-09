Covid:Fratoianni,obbligo Green Pass, ma allora anche vaccino

(ANSA) - ISERNIA, 15 SET - "Credo che il governo, la maggioranza, abbiano la responsabilità di assumere una decisione. Se si estende molto l'uso del green pass, e sono d'accordo, di fatto si arriva a un obbligo. Forse è arrivato il momento che si assumano la responsabilità di procedere in questa direzione". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a Isernia dove ha fatto tappa per la campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge, di iniziativa popolare, Next generation tax".

"In ogni caso - ha aggiunto - bisogna fare tutto ciò che è possibile per aumentare le vaccinazioni, tutelando l'interesse generale del paese. La destra che strizza l'occhio, quotidianamente, ai no vax e no green pass fa un'operazione molto pericolosa perché la pandemia è ancora qui, il virus è un avversario sul piano sanitario e per le conseguenze che produce sul piano economico e sociale". (ANSA).