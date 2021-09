Vaccini, in Molise raggiunto 81% della popolazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 SET - La campagna vaccinale in Molise ha raggiunto ottimi risultati, ponendo il Molise tra le prime Regioni italiane per copertura. Alla data odierna, si legge in una nota di Regione Molise e Asrem, l'Azienda sanitaria regionale, risulta aver concluso il ciclo vaccinale con doppia vaccinazione l'81% della popolazione eleggibile. Considerando le persone che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino tale percentuale sale all'86%.

Si tratta "di un lusinghiero risultato - prosegue la nota - raggiunto dall'abnegazione dei tanti operatori Asrem e delle associazioni e istituzioni che hanno collaborato alle tante attività e iniziative messe in campo. Non bisogna abbassare la guardia. Dobbiamo realizzare la massima copertura vaccinale della popolazione ricordando che, allo stato attuale, circa il 90% delle persone che vengono ricoverate per Covid-19 non hanno aderito alla campagna vaccinale. Regione Molise e Asrem - conclude la nota - continueranno a proporre ulteriori iniziative di sensibilizzazione e di messa a disposizione di vaccini, invitando la parte di popolazione che ancora non ha aderito a sottoporsi alla vaccinazione". (ANSA).