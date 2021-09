Scontro su Pos, Pd-M5s a Toma 'poco rispetto per l'Aula'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 SET - 'Poco rispetto per l'Aula'. È in sostanza, il concetto espresso dai consiglieri di minoranza del Pd e M5s che hanno puntato il dito in direzione del presidente della Regione e Commissario ad Acta per la Sanità, Donato Toma, subito dopo il suo intervento questa mattina in Consiglio regionale nel quale ha comunicato l'adozione del Programma operativo straordinario (Pos) 2019-2021. A questo punto gli esponenti della minoranza, criticando il comportamento del governatore-commissario, hanno stigmatizzato la mancata informazione 'ufficiale' al Consiglio relativa all'adozione del Pos, anticipata però agli organi di informazione. Sull'argomento è stata chiesta la convocazione di un Consiglio monotematico.

Dopo una breve sospensione dei lavori il presidente dell'Assemblea, Salvatore Micone, ha convocato ad horas la conferenza dei capigruppo. (ANSA).