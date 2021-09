Sanità:Toma,ospedali molisani non a norma, andrebbero chiusi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 SET - "Tutti gli ospedali molisani hanno carenze, sono stati costruiti in epoche lontane, le regole erano diverse: oggi non sono a norma, come l'ospedale Cardarelli, e andrebbero chiusi". Lo ha detto il presidente della Regione Molise e commissario alla sanità Donato Toma intervenendo alla trasmissione televisiva Mi manda RaiTre.

Il governatore, parlando di una questione nota da molti anni in regione e cioè il mancato adeguamento del Cardarelli alle norme antisismiche, ha aggiunto: "Se i Vigili del Fuoco lo ritengono, facciano tutti i passi per avviare l'iter per la chiusura, io non ne ho la possibilità, rischierei un'incriminazione per abuso d'ufficio". (ANSA).