Anziani: Campobasso, ecco alloggi protetti 'Silver Age'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 SET - Presentati oggi a Campobasso gli Alloggi protetti 'Silver Age', un progetto sociale e di cohousing del Comune in collaborazione con Optima. "Nascono con l'intenzione, già sviluppata in altre realtà sociali - ha detto il sindaco Roberto Gravina - di offrire una possibilità di vita autonoma in un appartamento sicuro, protetto e controllato dove, preservando una propria indipendenza, la presenza di spazi comuni permette di favorire la socializzazione e la relazione con gli altri producendo quel genere di dinamiche necessarie per vivere bene e con serenità ogni periodo della nostra vita". Gli Alloggi protetti sono destinati prevalentemente a persone di età superiore ai 65 anni, singole o in coppia, che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia hanno necessità di una soluzione alloggiativa che consenta maggiore sicurezza, protezione e migliore qualità di vita. La struttura di via Marche è composta da 20 appartamenti di cui 5 ad uso singolo e 15 ad uso doppio, per un totale di 35 posti letto. Gli appartamenti, con ampiezza variabile dai 40 ai 70 mq, sono composti da ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto e bagno autonomo, completi di tutti gli arredamenti e dotati dei più moderni ausili, di un sistema di chiamata rapida di emergenza h24 e connessione internet. Completano la struttura gli spazi comuni dedicati alla vita di comunità e alla socializzazione.

Per poter ottenere l'ammissione è necessario presentare una domanda scaricabile dal sito www.alloggisilverage.it da inviare esclusivamente via email al seguente indirizzo di posta elettronica: info@alloggisilverage.it. (ANSA).