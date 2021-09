Covid: in Molise nuovo cluster tra giovani, al via screening

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 SET - Dopo quello di Trivento, un altro cluster tra giovanissimi in Molise, stavolta nel comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso), sempre nella zona della regione al confine con l'Abruzzo. All'origine dei contagi ci sarebbero una festa tra amici e una partita di calcio. I nuovi positivi al momento sono 8, di questi 7 sono ragazzi tra i 12 e i 15 anni, nessuno dei quali ancora vaccinato. Sono risultati positivi ai test eseguiti in paese e dunque non ancora conteggiati nel bollettino ufficiale dell'Asrem. Si tratta di un gruppo di amici che è stato a stretto contatto. Il sindaco Riccardo Vincifori ha predisposto a partire da oggi uno screening di massa: tamponii rapidi con un contributo di 5 euro, il resto è a carico dell'amministrazione comunale. Lo screening, al quale prendono parte infermieri, il farmacista e il medico del paese, si svolge nell'ambulatorio comunale. Disponibili al momento alcune centinaia di tamponi. "Mi appello al buon senso dei cittadini - ha detto il sindaco - e chiedo a tutti di continuare a rispettare con attenzione le regole anticovid. Solo così contribuiremo a sconfiggere il virus". (ANSA).