Green pass: 98% personale Unimol è vaccinato contro il Covid

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 AGO - La quasi totalità, circa il 98% del personale docente e tecnico-amministrativo in servizio all'Università del Molise, risulta vaccinato contro il Covid-19.

Lo apprende l'ANSA da fonti attendibili, alla vigilia dell'entrata in vigore delle norme sull'obbligo del Green pass.

Professori e personale non docente, dunque, da domani 1/o settembre dovranno avere ed esibire la certificazione e se non lo faranno scatteranno le sanzioni. (ANSA).