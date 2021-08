A Termoli drive-in in piazza con tre film d'autore

(ANSA) - TERMOLI, 31 AGO - Drive-in in Piazza Giovanni Paolo II a Termoli per il cinema all'aperto con film per adulti e bambini con il sistema del "sylent movie sistem", le cuffie di alta definizione del suono.

La rassegna, voluta dall'Amministrazione comunale della città con l'Assessorato comunale al turismo e cultura in collaborazione con MRsolution a seguito del successo ottenuto lo scorso anno, prenderà il via questo fine settimana e prevede la proiezione di tre film adatti ad un pubblico variegato.

Il drive-in rappresenta, durante l'emergenza da covid-19 tuttora in corso, un evento sicuro che incontra consensi unanimi per poter godere del cinema all'aperto..

Ad aprire il cartellone, "Dumbo", film del 2019 del regista Tim Burton, con con Colin Farrel e Danny De Vito, in programma sabato 4 settembre. Seguirà "Gemini man" firmato dal regista Ang Lee con Will Smith sabato 11 settembre e, per concludere, "Una sirena a Parigi" del 2020 del regista Mathias Malzieu con Tchey Karyo.

L'area drive-in potrà ospitare fino a cento auto. A tutti gli spettatori saranno consegnate delle cuffie insonorizzate per assistere ai film che permettono di avere a disposizione un audio performante senza arrecare problemi all'abitato circostante. Gli spettacoli sono gratuiti e prenderanno il via alle 21. L'ingresso delle auto è previsto entro le 20.15.

