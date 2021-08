Estate: boom visitatori a 'Museo Misteri' di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 AGO - Boom di visitatori al 'Museo dei Misteri' di Campobasso. Luglio e agosto hanno fatto registrare numerose presenze di turisti provenienti in particolare dal Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Puglia. Lo rende noto Giovanni Teberino dell'Associazione 'Misteri e Tradizioni'. "È cambiata anche la tipologia di pubblico - fa sapere - con tante giovani coppie, famiglie e gruppi organizzati interessati e appassionati alla secolare tradizione campobassana e molisana. Questa presenza - osserva - è anche frutto di una offerta culturale efficace delle varie associazioni del territorio, ricca e variegata, che ha contribuito ad attrarre visitatori, portando rinnovata vivacità anche al tessuto economico locale. Diverse le testimonianze di stima e gratitudine lasciate sui social nelle varie recensioni e sul registro del Museo stesso, rivolte non solo alla unicità e alla qualità della proposta museale, ma anche alla professionalità e alla passione dell'Associazione Misteri e Tradizioni che gestisce il Museo". Molte le prenotazioni di gruppi organizzati anche per settembre. I turisti, tutti con green pass, sono stati accompagnati alla scoperta dei Misteri con la proiezione di un video per passare alla sala espositiva e poi alla sala dei Misteri dove sono esposti i 13 ingegni. "La promessa di quasi tutti - afferma Teberino - è di ritornare non appena i Misteri torneranno a sfilare per le vie della città in tutta sicurezza e poter ammirare questa meraviglia dal vivo".

