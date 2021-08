Elezioni: Molise, ultima settimana per definire candidature

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 AGO - Al via l'ultima settimana di trattive per la definizione delle candidature alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre che in Molise riguardano 31 comuni. Il termine per depositare i nomi dei candidati scade sabato prossimo, 4 settembre a mezzogiorno. E in tutti i comuni è scattato il conto alla rovescia per definire accordi e liste.

In regione i riflettori sono accesi in particolare su Isernia, unico centro al voto con più di 15mila abitanti e dove è quindi previsto anche l'eventuale turno di ballottaggio per il 17 e il 18 ottobre. Gli altri 30 centri al voto sono tutti piccoli comuni al di sotto dei 3mila residenti. Nel dettaglio, in provincia di Campobasso si vota in 14 comuni: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi; in provincia di Isernia, oltre che nel capoluogo, si vota invece in altri 16 comuni: Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Chiauci, Colli a Volturno, Forli' del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana. (ANSA).