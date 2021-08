Transumanza: tappa in Molise per campana dei pastori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 AGO - Ha fatto tappa oggi in Molise l'iniziativa "Viaggio della campana dell'amicizia e dei pastori transumanti". Il percorso del tour attraversa i tratturi dalla Sicilia alla Spagna con l'intento di coniugare la tutela e la valorizzazione della transumanza - da dicembre 2019 nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco - con il valore profondo dell'amicizia, della fratellanza, "in nome di un'umanità più giusta e senza confini".

L'evento è stato organizzato da un pool di associazioni da anni impegnate in attività finalizzate alla salvaguardia e alla rivitalizzazione dei tratturi.

Questa mattina, coordinata da Felice Di Donato, ha avuto luogo una tavola rotonda a Campobasso, nella frazione di Santo Stefano, antico e strategico crocevia di tratturi. Presenti il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e altre autorità locali. Per l'occasione è giunto in Molise l'ambasciatore Massimo Riccardo, rappresentante permanente dell'Italia in seno all'Unesco Il presidente Toma, a conclusione dei lavori, ha sottolineato l'importanza di pervenire ad una progettualità in linea con i temi dello sviluppo sostenibile di Agenda 2030: "Valorizzare le vie della transumanza e l'indotto ad esse collegato - è l'idea della Regione -, come pure rendere operativo l'utilizzo delle rete tratturale contestualizzandola al territorio sono gli obiettivi da perseguire attraverso il potenziamento dei borghi, la riscoperta degli antichi mestieri e delle attività artigianali, la creazione di community e quant'altro sia ritenuto utile per puntare ad un effettivo rilancio di questo grande bene immateriale". (ANSA).