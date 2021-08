Incendi, in Molise brucia la montagna di Capracotta

(ANSA) - ISERNIA, 17 AGO - Senza tregua l'estate degli incendi in Molise. L'ultima emergenza sulla montagna di Capracotta (Isernia), uno dei luoghi preferiti dai turisti durante questi giorni di vacanza. Nove ettari di vegetazione sono stati distrutti da un rogo divampato ieri pomeriggio e che vede ancora oggi impegnati i Vigili del fuoco per lo spegnimento. Stamattina si è anche reso necessario l'intervento di un canadair. L'area interessata è quella dei pascoli su monte San Nicola, in contrada Macchia. (ANSA).