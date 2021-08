Termoli, con 'Alta Marea Film Festival' corti in concorso

(ANSA) - TERMOLI, 13 AGO - Rivitalizzare il Centro storico di Termoli con una manifestazione che coinvolge il pubblico in maniera attiva tra corti, musica e arte. E' l'Alta Marea Film Festival, oggi e domani 14 agosto nel borgo antico della città.

La manifestazione, illustrata dall'assessore comunale al Turismo Michele Barile, punta a mescolare le varie arti in un dialogo.

Nasce per iniziativa di un gruppo di giovani molisani: Antonio De Gregorio, Nicola Marzoli, Valentina Salierno, Adele Sorressa e Chiara Tuttolani con la collaborazione dell'attore Ettore Fabrizio, presidente dell'associazione culturale Alta Marea.

Il progetto ha preso il via con un Prefestival dedicato alla letteratura con la presentazione di due libri al Lido Panfilo di Termoli e la proiezione del corto "Ritorno a casa" di Antonio De Gregorio e Mattia Marano.

Il Festival vero e proprio prevede due serate incentrate sulla gara dei corti in Largo Tornola, dalle 21.00 alle 23.00.

Le proiezioni cominceranno alle 21.15 e sarà possibile assistere solo se in possesso di un biglietto gratuito.

La giuria è composta da Antonio De Gregorio, art director del Festival e regista, con l'attore e produttore Marco Caldoro e le attrici Angela Curri e Cristina Cappelli, il regista Nicola Abbatangelo, Pierluigi Casolino, illustratore Disney, Michele D'Attanasio, direttore della fotografia (vincitore David di Donatello per Veloce come il Vento di Matteo Rovere).

Durante la prima serata del 13 agosto sarà possibile assistere al concerto dell'artista torinese Gi›ve, dalle 23.00.

Nelle due serate del festival sarà allestita una mostra con opere esposte nelle abitazioni del borgo. Gli artisti di questa prima edizione sono: Adele Sorressa e Chiara Tuttolani, Mo' Academy e Matata. (ANSA).