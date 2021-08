Furto al centro vaccini di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 AGO - Questa notte ignoti si sono introdotti nel centro vaccinale di contrada Selvapiana a Campobasso. Hanno forzato la porta d'ingresso della struttura e rubato siringhe e materiale necessario per la somministrazione dei vaccini. Non sono state trafugate dosi di vaccino che, comunque, vengono stoccate in luoghi appositi e secondo i rigidi protocolli di sicurezza concordati con la questura. A rendersi conto dell'effrazione sono stati gli operatori che, questa mattina, come ogni giorno, si sono recati presso la struttura per procedere con la somministrazione delle dosi. Nonostante l'episodio le squadre hanno continuato con il loro lavoro.

"In termini economici il danno è irrisorio, ma si tratta di un colpo al morale di tutti noi - spiega il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano - Oltre ai piccoli ritardi che questa mattina si sono fisiologicamente accumulati per i cittadini, il gesto lascia con un forte amaro in bocca. La campagna vaccinale, che prosegue a ritmo serrato ormai da mesi e che ci ha visto essere sempre tra le prime regioni per numero di vaccini somministrati, è fatta da donne e uomini che ogni giorno danno fondo a tutto il loro spirito di abnegazione e al loro senso del dovere civico. Sentirsi supportati anche dai cittadini, oltre che dalle istituzioni, sentirsi dire grazie è uno sprone più grande di qualsiasi altra cosa. Gesti come questo, invece, frustrano gli sforzi di tutti.

Sicuramente alle squadre vaccinali che si sono alternate sul territorio molisano, ai volontari che hanno messo a disposizione la loro competenza e il loro tempo va il ringraziamento della direzione di Asrem. L'impegno sarà sempre massimo, nonostante episodi come quello avvenuto la scorsa notte". (ANSA).