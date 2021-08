A Barrea Martina Liverani illustra 'l'autobiografia del cibo'

(ANSA) - BARREA, 12 AGO - Un workshop su "l'autobiografia del cibo" e una passeggiata gastronomica sono in programma a Barrea (L'Aquila) sabato 21 e domenica 22 agosto nell'ambito di "Terrae", primo evento del genere nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), che vuole rimarcare quanto la ricchezza agroalimentare del bel Paese sia legata al saper fare delle persone e alla terra da cui provengono. Sabato, dalle 15,30, al castello monumentale Martina Liverani, autrice di 'Atlante di geogastronomia' e 'Manuale di cucina sentimentale' e direttrice di Dispensa Magazine - generi alimentari & generi umani, condurrà il workshop tutto dedicato al cibo (posti limitati, prenotazioni a info@terrae.info).

Domenica 22 agosto alle 10 passeggiata gastronomica bordo lago con Liverani e altri ospiti. Le provviste sono i beni necessari da portare sempre con sé: una guida per non perdersi, buon cibo da condividere, ottima compagnia e qualcosa da imparare. Provviste è un progetto che nasce in seno a Dispensa (www.dispensamagazine.it) da un'idea di Martina Liverani e Valeria Carbone, entrambe attive nel mondo dell'enogastronomia, per raccontare e promuovere i cammini, in mezzo alla natura, in ottima compagnia e con buon cibo. "Proprio come una riserva di viveri e altri beni messi da parte in vista di future necessità - spiega Martina Liverani - le Provviste, in varie forme accompagnano viaggiatori e appassionati di cammini con storie, piccoli eventi, progetti ad hoc".

"Terrae", dal 20 al 22 agosto, trasforma Barrea in capitale dell'enogastronomia abruzzese e italiana, con incontri, dibattiti, musica e degustazioni. (ANSA).