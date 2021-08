Unimol: dal 13 al 16/9 'Summer School' in Scienze politiche

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 AGO - Torna la 'Summer School' internazionale in Scienze politiche dell'Università del Molise.

Di particolare rilevanza e attualità l'edizione 2021 dedicata allo studio degli aspetti politici e socioeconomici del 'Next Generation EU' con un focus sul caso italiano. Il programma prevede quattro giornate di studio presso la sede di Campobasso, dal 13 al 16 settembre. Gli argomenti trattati verteranno su cinque pilastri principali collegati al Next Generation EU: disuguaglianza, istruzione, salute, sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Agli ospiti esterni, principalmente studiosi in ambito accademico e della ricerca per le istituzioni nazionali e internazionali di sviluppo, è affidato l'approfondimento dei temi, ai docenti e ricercatori dell'Unimol è affidato il ruolo di discussant e di interfaccia con gli studenti che saranno coinvolti nel dibattito. "Dopo un periodo particolare, in cui i convegni si sono svolti principalmente da remoto, l'edizione 2021 della Summer School in Scienze politiche - fanno sapere dall'ateneo - è uno dei primi eventi che ci si augura potrà essere organizzato in presenza. Ma ancor più ci si auspica che la presenza di ospiti i cui contributi sono apprezzati a livello nazionale e internazionale possa essere di stimolo per gli studenti e dottorandi a intraprendere e proseguire gli studi con entusiasmo e impegno, in una veste territoriale ma, in termini di contenuti formativi, opportunità e prospettive, ben al di fuori dei confini regionali, nazionali ed europei". Le domande scadono il 31 agosto. (ANSA).