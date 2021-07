Green-pass: Renzi, bene Draghi, per tornare alla libertà

(ANSA) - TERMOLI, 26 LUG - "L'appello di Draghi lo condividiamo. Chi si vaccina mette in sicurezza se stesso e gli altri". Così a Termoli Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a proposito dell'appello agli italiani di Draghi. Renzi è arrivato oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, a Cala Sveva per presentare il suo ultimo libro "Controcorrente".

"Purtroppo il virus ancora non è sconfitto, ma l'unico modo per iniziare a debellarlo - ha aggiunto - è il vaccino e il green pass è lo strumento per tornare alla libertà".

