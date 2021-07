Carceri: il 29/7 a Campobasso il capo Dipartimento del Dap

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 LUG - Prima volta in Molise del capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) Bernardo Petralia e dell'Ispettore generale dei Cappellani delle carceri, don Raffaele Grimaldi. La visita, promossa dall'Ispettorato generale dei Cappellani delle carceri, in collaborazione con l'associazione Liberi nell'Arte, Ucsi Molise, OdG Molise e Aiart Molise, il 29 luglio, dalle 10, sarà suddivisa in due momenti: istituzionale e pastorale al mattino al carcere di Campobasso, culturale e di formazione nel pomeriggio al Circolo Sannitico del capoluogo.

L'incontro dal tema 'Carcere, un punto fermo e una svolta', ovvero il carcere per uno sviluppo della sostenibilità sociale, si inserisce nell'ambito della presentazione del libro (prima assoluta) 'La voce di Dio dietro le sbarre' di Raffaele Grimaldi con prefazione di don Luigi Ciotti, postfazione Andrea Riccardi, attorno alla quale ruoterà, nel pomeriggio, la formazione giornalistica (giornalismo e carcere). (ANSA).