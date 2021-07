Gessificio Termoli,sindacati e lavoratori,no a licenziamenti

(ANSA) - TERMOLI, 23 LUG - Quattro ore di sciopero oggi per i lavoratori dello stabilimento "Gyproc Saint - Gobain" di Termoli, nella zona industriale "Valle Biferno" e per gli operai della cava di estrazione. I dipendenti hanno indetto un presidio davanti al gessificio per dire no ai licenziamenti messi in atto dall'azienda "per ragioni economiche".

Secondo la Feneal Uil, la Filca Cisl e la Fillea Cgil "le motivazioni non trovano riscontro con l'incremento del settore edile, non trovano soprattutto riscontro nella richiesta sostenuta dall'azienda del ciclo continuo all'interno dell'Azienda per una maggiore produttività e, infine, non trovano riscontro con gli obbiettivi raggiunti dallo stabilimento di Termoli che l'Azienda ha determinato". Le organizzazioni sindacali contestano "l'incongruenza delle ragioni di nuove assunzioni di queste ultime settimane e la ricerca di nuove figure sul sito aziendale, rispetto a un licenziamento di un lavoratore a pochi anni dalla pensione".

La Fillea Cgil, la Feneal Uil e la Filca-Cisl contestano, insieme a tutti i lavoratori, quei "perchè" che hanno portato alla fuoriuscita e alla soppressione dei posti di lavoro. Dopo lo sblocco dei licenziamenti, voluto dal Governo e da Confindustria, moltissime imprese e multinazionali hanno avviato o sono in procinto di avviare licenziamenti anche immotivati.

I sindacati "ritengono inaccettabile, da parte di una società multinazionale che vanta importanti investimenti sullo Stabilimento di Termoli e sulla Cava di Guglionesi, che fa della produzione e della sicurezza il suo fiore all'occhiello, che viene premiata e definita una delle migliori aziende in Europa, avviare procedure di licenziamento in un territorio già martoriato dalla disoccupazione". (ANSA).