Museo 3D dell'Eccidio di Fornelli in memoria martiri del '43

(ANSA) - FORNELLI, 17 LUG - In memoria dei martiri dell'eccidio nazista, Fornelli (Isernia) ha inaugurato e aperto al pubblico un Museo 3D che consente al visitatore di ripercorrere ciò che accadde il 4 ottobre 1943. "Un pezzo di storia del nostro territorio che si inserisce, a pieno titolo e con orgoglio, nella storia della nostra nazione" ha detto, a margine della cerimonia, il sindaco Giovanni Tedeschi che, con l'intera amministrazione comunale, ha lavorato un anno al progetto. Il Museo è collocato in un'area dell'Auditorium di Fornelli e l'itinerario virtuale è aperto dalle opere del maestro Antonio Pettinicchi che impresse, su 25 tele ad acquerello, il martirio del podestà, Antonio Laurelli, e di cinque fornellesi: Giuseppe e Vincenzo Castaldi, Celestino e Domenico Lancellotta e Michele Petrarca furono uccisi, per rappresaglia a seguito della morte di un soldato tedesco per una bomba innescata in paese come deterrente alle razzie di bestiame e di cibo.

I tedeschi condannarono alla forca 6 fornellesi, e non 10, poiché si immolò il podestà salvando la vita a 4 persone. Il comune, insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare, ha vinto la causa contro la Germania per il riconoscimento dei danni. La sentenza del Tribunale di Isernia è arrivata il 12 dicembre 2020, la Repubblica Federale della Germania è stata condannata a un risarcimento di 12 milioni di euro in favore del Comune e degli eredi dei martiri. "Ci troviamo di fronte a una sentenza di condanna esecutiva e passata in giudicato - ha detto l'avvocato che ha rappresentato il Comune nella causa, Lucio Olivieri - quindi abbiamo un titolo che può essere eseguito sui beni che la Germania possiede in Italia, però dovrà trattarsi di beni non destinati a un fine pubblico, perché l'ostacolo all'esecuzione concreta dei beni è rappresentata dalla destinazione a fini pubblici dei beni che appartengono allo Stato straniero". Presente anche l'assessore al Turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno: "Il Museo inaugurato - ha detto - è un'opera doverosa per un eccidio efferato di cittadini inermi e del podestà, impiccati e lasciati in piazza due settimane". (ANSA).