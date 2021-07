Turismo e cultura, Regione Molise pubblica nuovo bando

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 LUG - Pubblicata ufficialmente in Molise l'edizione 2021 dell'Avviso pubblico "Turismo è Cultura".

Per il terzo anno consecutivo l'Assessorato regionale ha emanato il Bando dedicato agli eventi e alle idee progettuali che amministrazioni locali e associazioni potranno presentare per concorrere al cofinanziamento regionale.

"Avevamo garantito che anche quest'anno, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, avremmo riproposto il Bando "Turismo è Cultura", per sostenere tutti quegli eventi che da anni caratterizzano la nostra offerta turistica - afferma l'assessore Vincenzo Cotugno -. Ovviamente i fondi a disposizione sono inferiori agli anni precedenti, considerando che la maggior parte di questi sono stati utilizzati a sostegno delle imprese in difficoltà per l'emergenza Covid. Però sono certo che le idee progettuali che verranno scelte, unitamente agli eventi riprogrammati quest'anno e non svoltisi nel 2020, daranno vita ad un calendario di tutto rispetto nel solco delle tradizioni di questi ultimi tre anni".

La dotazione finanziaria del Bando ammonta a 250 mila euro e riguarderà gli eventi dal 15 luglio al 31 dicembre di quest'anno. Il finanziamento minimo concedibile per ogni singolo progetto è pari a 5 mila euro, quello massimo a 20 mila euro, pari al 50% dell'ammontare del progetto.

L'ammontare minimo del progetto all'atto della candidatura è di 10 mila euro. La selezione dei progetti avverrà in base all'ordine cronologico di arrivo a decorrere dal 15 luglio al 30 settembre 2021, e comunque fino ad esaurimento delle risorse.

"Con questo nuovo Bando sono oltre 5 milioni di euro in tre anni i fondi che la Regione Molise ha utilizzato per sostenere le numerose iniziative che si sono tenute su tutto il territorio - sottolinea Cotugno -. Dall'inizio abbiamo creduto che la strada giusta fosse stimolare la progettualità locale per arrivare ad organizzare eventi di grande spessore e di respiro nazionale, e la risposta è stata eccellente.

Cotugno infine annuncia che al Bando 2021 si aggiunge anche un contributo al Conservatorio Perosi di Campobasso, per le celebrazioni dei 50 anni dalla nascita, per l'organizzazione di oltre 60 eventi su tutto il territorio regionale. (ANSA).