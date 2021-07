Giornata internazionale del merletto, ci sarà anche Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 10 LUG - Il Comune di Isernia aderisce per la prima volta alla 'Giornata internazionale del merletto': l'evento, giunto alla 7/a edizione, si svolgerà domani con le merlettaie e i merlettai che, in ogni parte del mondo, lavoreranno davanti a un pubblico, mostrando la propria arte.

Con il patrocinio del Comune, parteciperà anche l'associazione "Il merletto d'Isernia. L'arte nelle mani". Domenica prossima, dalle ore 18, le 'pizzigliare' isernine faranno risuonare i loro fuselli nel centro storico cittadino e daranno saggio della loro antica arte. "Come da tradizione - si legge in una nota stampa del Comune -, lavoreranno al tombolo liberamente all'aperto, fra i vicoli e nelle piazze, e verranno scattate foto da pubblicare sui social, immagini che faranno il giro del mondo, giacché saranno visibili nelle decine e decine di nazioni che hanno aderito all'iniziativa". Sia la sezione italiana dell'International Lace Day sia l'associazione "Il merletto d'Isernia. L'arte nelle mani", hanno delle pagine Facebook dov'è possibile trovare notizie sulla loro attività e sulla manifestazione di domenica. (ANSA).