Bandiera Verde a Termoli, spiagge a misura di bambini

(ANSA) - TERMOLI, 10 LUG - La città di Termoli dalle spiagge di sabbia con fondali bassi, adatte ai bambini, guadagna l'11/a bandiera verde, il riconoscimento assegnato ogni estate dai pediatri. Termoli figura tra le 143 località balneari italiane insignite dal riconoscimento.

La consegna del vessillo è avvenuta questa mattina ad Alba Adriatica, in Abruzzo che, per il secondo anno, ha ospitato la cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione. A ritirare la bandiera per il Comune di Termoli, l'assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile.

La commissione assegnatrice delle "Green flags" è composta da 2753 Pediatri dell'Associazione Italiana. La bandiera verde è stata consegnata anche agli ambasciatori di Spagna, Romania e Tanzania.

Quelli insigniti con il vessillo dei pediatri sono centri di eccellenza per le vacanze di famiglie e che certificano un turismo a dimensione dei più piccoli.

"Con questo riconoscimento, ci presentiamo sul mercato turistico con una offerta che soddisfa anche le famiglie con bambini - ha dichiarato l'Assessore Barile -. E' un risultato conseguito grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale e gli operatori turistici che poi sono coloro che, fattivamente, devono fornire i servizi. Le nostre spiagge si classificano poi da sole per la loro morfologia: arenili ampi e fondali non troppo profondi. I servizi sono frutto del lavoro degli operatori e balneatori che ogni anno cercano di implementare le propie attività per proporre servizi sempre più efficienti".

(ANSA).