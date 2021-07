Al via smart-working in riva al mare a Petacciato

(ANSA) - PETACCIATO, 10 LUG - Connessione veloce in riva al mare con scrivanie sotto un pergolato in legno, cucina di qualità e ambiente incontaminato. E' tutto pronto nel lido Ottanta di Petacciato per ospitare gli smart-worker, chiamati a godersi la spiaggia e, nel contempo, poter lavorare con tranquillità.

L'imprenditore della Information tecnology Fulvio Talucci, rientrato nel suo centro d'origine da Milano durante l'ondata pandemica, in breve tempo è riuscito a realizzare il suo sogno nel cassetto mentre lavorava on line.

Nella giornata di ieri sono state posizionate le scrivanie, rigorosamente in legno, sulla battigia e la connessione veloce è già attiva.

"Abbiamo realizzato 5 postazioni per swart-worker - ha dichiarato l'imprenditore all'ANSA -. Da lunedì sarà possibile prenotare le postazioni fino al venerdì. Abbiamo preparato un pacchetto di servizi che comprende la linea internet, un "light-lunch" con bevande bio. Questo è un primo step".

Le prime prenotazioni non si sono fatte attendere.

"Abbiamo preparato un progetto per far arrivare la fibra anche nella pineta di Petacciato che costeggia la spiaggia e il lido - prosegue l'imprenditore -. Desideriamo ripulirla da tutti i rifiuti e preparare delle postazioni di smart-working anche in mezzo al verde. Presenteremo il progetto in Regione Molise".

