Italia-Spagna, a Isernia maxi-schermi e omaggio a Carrà

(ANSA) - ISERNIA, 06 LUG - Maxi-schermi in ogni piazza del centro storico di Isernia per seguire la semifinale Italia-Spagna, allestiti già da questa mattina per iniziativa degli esercenti del posto. La Fontana Fraterna, il monumento simbolo della città, sarà illuminato con i colori della Bandiera italiana, così come è stato per ogni partita dell'Europeo disputato dalla nazionale. Iniziative, sempre degli esercenti, in tutti i comuni della provincia di Isernia con maxi-schermi e bandiere, realizzate per l'occasione, nelle piazze principali.

A Capracotta, al termine della partita, sarà reso omaggio a Raffaella Carrà con la canzone 'Fiesta' . (ANSA).