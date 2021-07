Crisi idrica: potenziato collegamento rete con Basso Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 LUG - È stato collaudato ed è già in esercizio parziale il collegamento con la rete idrica servita dal fiume Trigno per una surroga da 100 litri di acqua al secondo in caso di necessità e favore della zona di Montenero di Bisaccia (Campobasso). Si apprende da uno nota dell'assessore regionale allo Sviluppo rurale e Consorzi di bonifica, Nicola Cavaliere. La zona, si legge nel documento, è servita dal fiume Trigno (diga di Chiauci), ma è in gestione del Consorzio Sud e spesso si verificano disservizi che sono fuori dal diretto controllo del Consorzio Trigno Biferno. "Per questo motivo la Regione è intervenuta attraverso il Consorzio e, grazie all'impegno messo in campo dal commissario Enzo Napoli, ha reso finalmente funzionale un vecchio progetto che presto sarà completato nella sua interezza. Sarà una sorta di anello di congiunzione che aiuterà a ridurre al minimo le perdite e i problemi per le aziende agricole del territorio interessato". "È un primo importante passo in avanti - commenta Cavaliere - che porterà risultati concreti, dopo anni di disagi, alle imprese presenti nell'area. Ovviamente - aggiunge - questa è una soluzione efficace ma non risolutiva, il tema della crisi idrica va affrontato nel suo complesso e dipende innanzitutto dalle condizioni non sempre ottimali delle condotte e in generale delle infrastrutture. Siamo al lavoro per un piano di ammodernamento della rete molisana attraverso i fondi del Pnrr (circa 10 milioni). Della questione - conclude - ne ho già discusso direttamente in un recente incontro col ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna". (ANSA).