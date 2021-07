QRcode sotto l'ombrellone, il Molise a portata di mano

(ANSA) - TERMOLI, 03 LUG - Dai musei del Molise allo shopping, dai monumenti ai numeri utili, tutto a portata di App direttamente sotto l'ombrellone con il QRcode adesivo da oggi disponibile sulle spiagge del litorale molisano. Lo hanno affisso i gestori di circa 30 stabilimenti balneari tra Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia (Campobasso) aderenti al Sindacato italiano balneari (Sib), rappresentato in Molise dal presidente Domenico Venditti.

L'iniziativa "HeyCity", patrocinata dal Comune di Termoli e dalla Camera di Commercio del Molise, mira a mettere in relazione il turismo balneare con l'offerta turistica del Comune di Termoli e degli altri centri molisani.

L'App, collegata a un sito con tutte le informazioni utili per turisti e residenti, è stata realizzata da Giuseppe Colucci di Blu Srl. Per Venditti "in questo modo sarà possibile offrire più servizi al turista che ha bisogno di conoscere meglio il territorio".

Martedì prossimo il progetto sarà presentato alla stampa dal sindaco di Termoli Francesco Roberti insieme all'assessore allo Sport, Turismo e Cultura Michele Barile e ai responsabili di Blu Srl. (ANSA).