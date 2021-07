Animali: Comune Termoli si dota di regolamento tutela

(ANSA) - TERMOLI, 02 LUG - Entrerà in vigore entro qualche giorno il Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza, approvato all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale. Il documento è stato illustrato, oggi, dall'Assessore comunale all'Ambiente Rita Colaci nel corso di una conferenza stampa e dal dirigente comunale Gianfranco Bove. "E' uno strumento di cui ci siamo voluti dotare per far si che gli animali vengano rispettati - dichiara la Colaci -. La maggior parte dei comuni molisani sono sprovvisti di un regolamento per la tutela degli animali per cui noi ci auguriamo di essere capofila su tutto il territorio regionale con questo documento per far si che si possa portare avanti un lavoro di squadra in Molise per la tutela degli animali che vengono abbandonati, tenuti a catena o non soccorsi in caso di investimento e, spesso, uccisi con violenza. Abbiamo voluto creare uno strumento che possa rispettare gli animali e, nel contempo, anche gli uomini perchè uno strumento come questo impone regole del vivere civile come la raccolta delle deiezioni canine, la loro tutela a livello sanitario".

Il Regolamento permetterà di stipulare convenzioni con veterinari privati in caso di ferimento di randagi:il Comune anticiperà le spese di cura che poi saranno rimborsate all'ente dalla Regione Molise. Per quanto riguarda le colonie feline, l'assessore Colaci sottolinea che:"non possono essere rimosse da dove si trovano. Saranno, invece, vietati i circhi con animali anche sui terreni privati. L'obiettivo è il raggiungimento di una città nuova che preveda tutela e salvaguardia per l'ambiente".

Il dirigente Gianfranco Bove spiega come sia stato portato a termine un lavoro impegnativo.

La presenza a Termoli di un circo ha determinato polemiche da parte di alcuni residenti per la presenza di animali. La vicenda è stata segnalata al Comune. La Polizia municipale effettuerà oggi delle verifiche nell'area privata dove è stato allestito il circo. (ANSA).