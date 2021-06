Da Campobasso a Barcellona a piedi, partita la 'maratona'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 GIU - Da Campobasso a Barcellona a piedi. È partita oggi l'impresa del campobassano Giovanni Messina, appassionato di trekking, che conta di arrivare in Spagna, nel capoluogo della Catalogna, tra 45-50 giorni percorrendo una distanza di circa 1.400 chilometri con una media giornaliera stimata di 35-40 km. A darne notizia, 'Il Quotidiano del Molise online'.

"L'idea mi è venuta - ha riferito Messina in una intervista al sito - anche perché sono alle soglie del 60/o anno, voglio mettermi alla prova sia fisicamente che psicologicamente, è una sfida personale". La partenza, simbolica, questa mattina da Campobasso con un trasferimento in pullman a Ostia Lido (Roma), poi la 'maratona' in solitaria. Messina attraverserà Lazio, Toscana, Liguria, raggiungerà la Costa Azzurra (Francia), infine Barcellona. "Mi fermerò per mangiare e riposare dove capita - ha detto - avrò uno zaino con capi di vestiario, attrezzature tecniche, cibo e tutto quello che può servire per un viaggio".

"Vai molto piano, impiega un po' di tempo in più": così alla vigilia della partenza la sua compagna e le tre figlie. (ANSA).