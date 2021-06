Alimentare: Flag punta su 'filiera del gusto' a km zero

(ANSA) - TERMOLI, 30 GIU - Uno spazio ad hoc nel porto di Termoli per la vendita diretta del pescato stagionale locale con degustazione a km zero, realizzazione del Museo del mare nel Castello Svevo, attivazione di un network tra ristoratori e pescatori uniti in un logo con l'inserimento del pescato locale di stagione nei menù, praticare pescaturismo a partire dal prossimo mese di settembre. Questi i principali progetti del Flag Molise costiero i cui risultati sono stati illustrati, oggi, in Comune in conferenza stampa, dal presidente, Vincenzo Ferrazzano, dal vice Domenico Guidotti e dal direttore dell'organismo Cloridano Bellocchio.

Con il Flag si punta a sostenere i progetti di filiera a km zero, la promozione dei prodotti locali puntando su un approccio integrato salvaguardando la sostenibilità. Inoltre si vuole contribuire a rendere più redditizia la pesca locale.

Gli operatori della piccola pesca, tra i più colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19, attraverso la filiera corta e l'attivazione di box per la vendita diretta che saranno presenti a Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia, potranno in tal modo "risalire la china" puntando non solo sulla vendita al dettaglio ma anche sulla degustazione del prodotto direttamente sulla banchina o in spazi organizzati come avviene in altre realtà italiane.

La prossima settimana è in programma una nuova riunione con i gestori dei ristoranti, fino ad ora 14, per proseguire nell'avvio di una "filiera del gusto". Per Cloridano Bellocchio:"c'è entusiasmo tra gli operatori su queste iniziative" mentre Domenico Guidotti sottolinea:"la svolta per gli operatori della piccola pesca con questi progetti in grado di sostenere il loro reddito". Il Presidente Ferrazzano, invece, ha illustrato in dettaglio i contributi del Flag in ogni iniziativa e gli obiettivi raggiunti rispetto ai progetti presentati. (ANSA).