Unimol: dal 1/o luglio al via immatricolazioni e iscrizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 GIU - Al via da giovedì 1/o luglio all'Università del Molise le immatricolazioni al primo anno e le iscrizioni agli anni successivi. La scelta adottata dall'Ateneo di anticipare la data, fa sapere l'Unimol, consentirà l'avvio delle lezioni del primo semestre già dal 20 settembre 2021, in sicurezza, su più sedi, con le nuove aule e nei nuovi spazi riqualificati e funzionali che accolgono 835 posti già distanziati e dotati di moderne strumentazioni tecnologiche: monitor da 65 pollici, pc all-in-one, banchi elettrificati, videocamera, tavolette grafiche, lavagne luminose e software di monitoraggio da remoto dei computer delle aule. Permetterà inoltre, auspicando solo a titolo prudenziale, l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in ragione di quella che potrà essere sarà l'evoluzione dello quadro emergenziale, e la conclusione delle attività didattiche del primo semestre già a dicembre, prima delle vacanze natalizie. Altro aspetto fondamentale riguarda le procedure amministrative per le immatricolazioni e le iscrizioni: potranno essere effettuare online dal 1/o luglio al 17 settembre 2021. Ampia scelta tra i 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali, di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina, e 3 magistrali a ciclo unico). Due le 'new entry' di quest'anno: Fisioterapia (laurea triennale a numero programmato) e Ingegneria Biomedica (laurea magistrale inter-ateneo con UniSannio e UniCas). (ANSA).