Maria Elena e Vladimiro, il loro 'sì' in Villa de Capoa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 GIU - Hanno pronunciato il 'sì' nella splendida cornice di Villa de Capoa a Campobasso, primo matrimonio celebrato fuori dal Comune. A scegliere la location, grazie al nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2020 sull'organizzazione delle pubblicazioni di matrimonio, celebrazione dei matrimoni civili e costituzione di unioni civili, Maria Elena De Vincenzo e Vladimiro Cotugno. A unirli in matrimonio, su loro richiesta, il consigliere comunale Giose Trivisonno (Pd). "Offrire la possibilità di usufruire per questo genere di cerimonie di una serie di spazi e luoghi della nostra città - ha detto il consigliere comunale Nicola Simonetti (M5s), uno dei redattori del nuovo regolamento - è un modo anche per divulgare la conoscenza del patrimonio artistico cittadino in modo più ampio". (ANSA).