(ANSA) - TERMOLI, 26 GIU - A Termoli prendono vita i giochi di strada per rivitalizzare gli spazi urbani all'insegna della socialità e della condivisione.

L'iniziativa dell'associazione Freeland in collaborazione con l'Amministrazione comunale, prevede istallazioni grafiche appena realizzate nella nuova piazza del Quartiere Sant'Alfonso e in Via Pertini dove è stato disegnato un Castello Svevo con all'interno diversi giochi.

Altre installazioni sono previste a Colle Macchiuzzo e Via Stati Uniti.

Il progetto ha tra gli obiettivi anche l'allontanamento dei più giovani dal pc e tablet, più in generale da internet e dalla monotonia che si era creata con il recente lockdown.

"Questa iniziativa mette a confronto due generazioni e proprio gli adulti, portando bimbi e nipoti in parchi e piazze, saranno chiamati a far conoscere i giochi di una volta - dichiara l'Assessore al Turismo Michele Barile che ha voluto l'iniziativa -. La classica campana, salta la rana, lancio di oggetti rappresentano momenti di puro svago per tutti. E' possibile che tali disegni, ideati da Annalisa Principi e realizzati da Marco D'Angelo, Umbero Biondi e Mago Tony, possano essere previsti anche in altri quartieri e luoghi della città". (ANSA).