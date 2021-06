Dante: fusa in Molise campana per i 700 anni dalla morte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 GIU - Fusa dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone (Isernia) la prima campana al mondo nata per celebrare il 700/o anniversario della morte di Dante Alighieri.

La campana è stata commissionata dall'Ordine della Casa Matha di Ravenna, dove presto collocata a memoria della ricorrenza, ed è dedicata ad un illustre ravennate, il notaio Ser Pier Zardini, allievo e amico di Dante e membro dell'Ordine dal 1304 al 1348. Il bronzo suona la nota Do e ha un diametro di 40 centimetri.

Durante la fase della fusione e della colata, la campana ha ricevuto la benedizione del Nunzio Apostolico messicano monsignor Ramon Castro, in visita alla fonderia. (ANSA).