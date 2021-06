Muore durante operazioni abbattimento albero

(ANSA) - PESCOLANCIANO, 23 GIU - Rimane ucciso durante le operazioni di abbattimento di un albero. E' accaduto nel primo pomeriggio nei boschi di Pescolanciano (Isernia).

La vittima è un uomo di 44 anni di origine albanese, operaio di una ditta boschiva. Sul posto sono intervenute due squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), allertato dalla centrale operativa del 118 Molise per un intervento tecnico sanitario di emergenza. L'incidente è avvenuto in un luogo piuttosto impervio e lontano dalla viabilità ordinaria. Il Cnsas Molise ha dato supporto ai sanitari della postazione territoriale del 118 di Agnone (Isernia) i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne. Sul posto anche i Carabinieri e Carabinieri forestali di Isernia. (ANSA).