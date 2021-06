GdF, cerimonia a Campobasso per 247/o fondazione Corpo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GIU - Celebrato questa mattina, nella sede del Comando regionale Molise della Guardia di Finanza di Campobasso, il 247/o anniversario di fondazione del Corpo. La cerimonia è iniziata con la resa degli onori ai Caduti della Guardia di Finanza e la deposizione di una corona di alloro alla lapide dedicata alla memoria del finanziere molisano Antonio Zara, insignito della Medaglia d'oro al valor militare, ucciso nel corso di un attacco terroristico il 17 dicembre 1973 all'aeroporto di Fiumicino. Presenti i suoi familiari e quelli delle "Vittime del Dovere" molisane.

La cerimonia è proseguita con la lettura del messaggio augurale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'ordine del giorno del comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana.

Successivamente, il Comandante regionale Molise, Generale di Brigata Salvatore Refolo, ha pronunciato un breve discorso durante il quale ha anche ringraziato le Fiamme Gialle molisane "per l'impegno quotidianamente profuso, gravato dalla situazione emergenziale tuttora in corso, a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e della legalità in generale".

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle ricompense di ordine morale ai militari che si sono maggiormente distinti nell'adempimento delle attività di servizio. (ANSA).