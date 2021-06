Ddl Zan: Coro chiesa Molise dice no all'omofobia Vaticano

(ANSA) - SANT'AGAPITO, 22 GIU - Il Coro parrocchiale di Sant'Agapito (Isernia) prende le distanze dal Vaticano che chiede una modifica al ddl Zan: "Diciamo no all'opposizione omofoba del Vaticano nei confronti della Legge Zan!". La dichiarazione arriva con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Coro che conta 13 elementi: "Da anni siamo il Coro parrocchiale della nostra comunità. Portiamo il nome del Santo Patrono Agapito, un giovane come noi. Dio sa l'amore che mettiamo nel testimoniare la nostra fede attraverso ogni singolo canto". E, infine, una citazione dalla Genesi: "L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi il moto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque specie che sia sulla Terra". (ANSA).