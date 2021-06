Civitacampomarano, al 'Cvtà Street Fest' gli artisti spagnoli

(ANSA) - CIVITACAMPOMARANO, 18 GIU - In corso a Civitacampomarano il Cvtà Street Fest con l'arrivo nel borgo molisano degli artisti spagnoli Cristian Blanxer e Victor García Repo. Resteranno in paese fino al prossimo 24 giugno, mentre dall'1 al 7 luglio ci sarà il brasiliano Thiago Mazza.

Con la nuova edizione della manifestazione, che ha permesso al piccolo centro dell'hinterland costiero di essere conosciuto in Italia e in ambito internazionale, riprendono anche i tour organizzati. I percorsi attraversano i luoghi più suggestivi di Civitacampomarano per permettere ai visitatori di scoprire e apprezzare la street art che rappresenta un filo conduttore tra la storia, le case, i residenti. Un patrimonio artistico e culturale eterogeneo e internazionale, oltre 50 opere tra interventi site-specific e murales permanenti quelli presenti nel paese: dai lavori di Alice Pasquini, ideatrice di Cvtà Street Fest, passando per Biancoshock, Alex Senna, Hitnes, Pablo S.Herrero, David de la Mano, Uno, Nespoon, Bosoletti, Martin Whatson, Milu Correch, Add Fuel, Jan Vormann, Gola Hundum, Ikcs e altri.

Per le visite guidate alla scoperta dei murales di Civitacampomarano è possibile prenotarsi o chiedere informazioni ai numeri 349-8687335 o 333-6043068, oppure mandando un'e-mail all'indirizzo: prenotazioni@cvtastreetfest.it. Durante i tour, gli organizzatori osserveranno tutte le disposizioni di sicurezza necessarie nel rispetto delle normative anti-Covid.

